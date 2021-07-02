Из-за отсутствия унифицированных процедур пассажиры проводят в аэропортах на полтора часа больше, чем раньше. Группа ассоциаций гражданской авиации в Европе уже написала письмо руководителям государств и правительств ЕС с жалобой об отсутствии координации и контроля.

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Какова ситуация в аэропортах

Невероятные очереди и увеличенное в пять раз время регистрации – так описывают ситуацию в аэропортах те, кто пытался совершить путешествие с COVID-паспортами. Многие правила противоречивы, что вызывает растерянность как у путешественников, так и у работников аэропортов. Так, в некоторых странах формы с персональными данными нужно заполнять в Интернете, а в других – на бумаге. Также иногда в аэропортах все еще отсутствуют устройства для считывания цифровых кодов.

Международные организации, объединяющие авиакомпании и аэропорты, критикуют тот факт, что среди 27 стран Европейского Союза существует не менее 10 различных способов проверить тот же цифровой сертификат COVID.

Пока Международный совет аэропортов, Ассоциация авиакомпаний европейских регионов и Международная ассоциация воздушного транспорта ждут реакции на свое письмо. Они надеются на то, что автоматизация процессов поможет улучшить ситуацию в аэропортах. Иначе, если количество пассажиров возрастет к показателям 2019 года, хаоса не избежать.