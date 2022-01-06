Про це йдеться на сайті Міністерства здоров'я Польщі. Рекомендації виходять з позиції Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC) та позиції Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

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Змішування препаратів під час основного курсу вакцинації

З 3 січня для закінчення базового циклу вакцинації проти коронавірусу у повнолітніх осіб, які отримали першу дозу вакцини від Pfizer, Moderna, або AstraZeneca, можна використовувати для другої дози вакцину AstraZeneca або іншу мРНК-вакцину, якщо необхідно змінити препарат незалежно від причини. Тобто, ці три вакцини можна комбінувати з інтервалом більше як 28 днів після першого зробленого щеплення.

Міністерство рекомендує у випадку поєднання вакцин спершу колоти векторну, а тоді мРНК-вакцину (перший укол AstraZeneca, а другий Pfizer чи Moderna). Водночас допускається і зворотна схема поєднання, якщо у людини є індивідуальні покази для такої процедури (їх повинні визначити медики).

Також можна обирати одну і ту саму вакцину і для первинного, і для другого щеплення.

Змішування вакцин під час уколу бустерної дози

При отриманні бустерного щеплення особам старше 18 років рекомендується вводити вакцину за наступними схемами:

після повного циклу вакцинації препаратом AstraZeneca або мРНК-вакциною третя доза AstraZeneca або мРНК-вакцини подається з інтервалом не менше як 5 місяців;

після повного циклу вакцинації препаратом Johnson & Johnson (це однодозова вакцина) допускається введення бустерної дози вакцини Johnson & Johnson (другої) або мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) з інтервалом від 2 місяців;

бустерна доза вакцини Johnson & Johnson після основного циклу щеплення препаратами Pfizer чи Moderna може бути введена з інтервалом не менше як 5 місяців.

До речі, в Польщі вже 55,5% жителів отримати принаймні два щеплення проти COVID-19. Всього введено 47,2 мільйона доз вакцин.