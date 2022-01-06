Об этом идет речь на сайте Министерства здоровья Польши. Рекомендации исходят из позиции Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и позиции Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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Смешивание препаратов во время основного курса вакцинации

С 3 января для окончания базового цикла вакцинации против коронавируса у совершеннолетних лиц, получивших первую дозу вакцины от Pfizer, Moderna или AstraZeneca, можно использовать для второй дозы вакцину AstraZeneca или другую мРНК-вакцину, если необходимо изменить препарат независимо от причины. То есть, эти три вакцины можно комбинировать с интервалом более 28 дней после первой сделанной прививки.

Министерство рекомендует в случае сочетания вакцин сначала колоть векторную, а затем мРНК-вакцину (первый укол AstraZeneca, второй Pfizer или Moderna). При этом допускается и обратная схема сочетания, если у человека есть индивидуальные показы для такой процедуры (их должны определить медики).

Также можно выбирать одну и ту же вакцину и для первичной, и для второй прививки.

Смешивание вакцин при уколе бустерной дозы

При получении бустерной прививки лицам старше 18 лет рекомендуется вводить вакцину по следующим схемам:

после полного цикла вакцинации препаратом AstraZeneca или мРНК-вакциной третья доза AstraZeneca или мРНК-вакцины подается с интервалом не менее 5 месяцев;

после полного цикла вакцинации препаратом Johnson & Johnson (это однодозовая вакцина) допускается введение бустерной дозы вакцины Johnson & Johnson (второй) или мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna) с интервалом от 2 месяцев;

Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson после основного цикла прививки препаратами Pfizer или Moderna может быть введена с интервалом не менее 5 месяцев.