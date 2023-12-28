Так, с 21 декабря французский Монпелье полностью перешел на бесплатный транспорт. Тестировали его, кстати, еще с 2020 года.

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Монпелье сделал транспорт бесплатным

В Монпелье на юге Франции 21 декабря был запущен бесплатный общественный транспорт. Это самый крупный французский мегаполис, который может похвастаться такой схемой.

Последние 3 года транспорт был бесплатным в выходные, а с 2021 года распространили это и на будни для лиц до 18 и старше 65 лет. Теперь схему расширили – местные теперь могут воспользоваться бесплатным проездом в городской автобусной и трамвайной сети.

Вводя бесплатный транспорт, мы смело берем большую меру социальной справедливости, прогресса, работающего на экологический переход,

– написал мэр Монпелье Михаэль Делафосс.

Власти надеются, что проект повысит мобильность жителей региона, сократит выбросы и снизит загрязнение.

Следующий этап – работа над созданием новых велосипедных полос и эко-зон. Глобальная цель города – достичь нулевого уровня выбросов.

Где еще есть бесплатный транспорт во Франции?

Монпелье далеко не первопроходец. Фактически французские города начали внедрять такие схемы после децентрализации управления транспортом в 2015 году. Тем не менее большинство из них имеют меньше чем 150 000 жителей.

Из почти 200 000 жителей Дюнкерк является крупнейшим городом, который в настоящее время ввел бесплатный транспорт. После введения бесплатных автобусных маршрутов в 2018 году количество пассажиров выросло в среднем на 85%.

Во Франции делают проезд в общественном транспорте бесплатным / Фото Unsplash

В целом во Франции 39 территорий имеют подобные схемы, включая пригород Марселя Обань, портовый город Кале и западную коммуну Ньор. При этом Монпелье стало самым большим городом, где принята такая схема.

Париж хочет увеличить туристический сбор с отелей

Парижские отели обеспокоены новой инициативой властей города. Речь идет о резком увеличении сборов с туристов на проживание во время Олимпийских игр.

Правительство заявило, что повышение туристического сбора на 200% поможет финансировать общественный транспорт. Какие будут суммы налогов – читайте по ссылке!