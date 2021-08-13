Ще одна торгова мережа у Польщі працюватиме у неділю
13 серпня 2021 , 13:31Читать новость на русском
Джерело:in-poland.com
Все більше магазинів у Польщі надають послуги у неділю. Обійти законодавчу заборону торговим мережам вдається завдяки співпраці з поштовими сервісами. Польські Biedronka, Carrefour, Żabka вже працюють у неділю. Тепер до них приєдналися і магазини Dino.
Dino – роздрібна мережа, що реалізує продовольчі товари. Супермаркети Dino зазвичай розташовані в містах середнього та малого розміру, а також на периферії великих міст.
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Що відомо про роботу Dino у неділю
Відомо, що магазини, де будуть доступні покупки у неділю, відкриються у таких воєводствах Польщі:
- Великопольському– 15 магазинів;
- Сілезькому – 8 магазинів;
- Любуському – 6 магазинів;
- Нижньосілезькому – 5 магазинів;
- Куявсько-Поморському – 3 магазини;
- Вармінсько-Мазурському – 1 магазин;
- Лодзінському – 1 магазин;
- Мазовецькому – 1 магазин.