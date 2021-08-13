Dino – розничная сеть, реализующая продовольственные товары. Супермаркеты Dino обычно расположены в городах среднего и малого размера, а также на периферии крупных городов.

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Что известно о работе Dino в воскресенье

Известно, что магазини, где будут доступны покупки в воскресенье, откроются в таких воеводствах Польши:

Великопольському – 15 магазинов;

Силезском – 8 магазинов;

Любушском – 6 магазинов;

Нижнесилезском – 5 магазинов;

Куявско-Поморском – 3 магазина;

Варминско-Мазурском – 1 магазин;

Лодзинском – 1 магазин;

Мазовецком – 1 магазин.