Ще одна країна Євросоюзу легалізовує зброю з метою самозахисту: цікаві факти

У Європі є декілька країн, де право людини на володіння вогнепальною зброєю закріплено конституцією. Це, зокрема, Швейцарія, Естонія та Норвегія.

Скоро можливість носити зброю з метою самозахисту матимуть також громадяни Чехії – палата депутатів республіки прийняла відповідну поправку до Хартії основних прав та свобод. Тепер закон повинні ухвалити у сенаті.

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Деталі нововведення

Хартія міститиме нове положення, за яким громадянам гарантуватиметься право захищати власне життя та життя інших людей вогнепальною зброєю.

У Чехії щороку збільшується кількість населення, яке вже володіє чи бажає отримати дозвіл на зброю. Наразі необхідні ліцензії мають 300 тисяч громадян республіки.

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Петицію з проханням дозволити використання зброї для самозахисту підписали 102 тисячі громадян країни. Критично до такого рішення поставився Європейський Союз – комісія вказала на сприяння таким чином розвитку тероризму.

Однак влада Чехії назвала застереження безпідставними – на їх думку, терористи зазвичай використовують саме незаконно отриману зброю.

У ЄС переконані, що легалізація зброї сприяє розвитку тероризму / Фото Pexels

Цікаві факти про зброю

громадяни Норвегії, які проживають на островах архіпелагу Шпіцберген, зобов'язані мати зброю , щоб захищатись у разі нападу білих ведмедів;

, щоб захищатись у разі нападу білих ведмедів; у Молдові ліцензія анулюється та не відновлюється, якщо громадянин випадково втратив зброю зі своєї провини ;

; чиновники Гватемали мають пільги на купівлю зброї ;

; населення Ємену не потребує жодних ліцензій та може вільно придбати вогнепальну зброю;

вогнепальну зброю; в Люксембурзі введено повну заборону на всі види вогнепальної зброї , навіть з метою мисливства;

, навіть з метою мисливства; в одній із найбільш озброєних країн Європи Швейцарії від вогнепальної зброї щороку помирає близько 250 людей, 90% з яких – випадки самогубства.

Більшість випадків смерті від вогнепальної зброї у Швейцарії – самогубства / Фото Pexels