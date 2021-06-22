Скоро возможность носить оружие в целях самозащиты будут иметь также граждане Чехии – палата депутатов республики приняла соответствующую поправку к Хартии основных прав и свобод. Теперь закон должны принять в сенате.
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Детали нововведения
Хартия будет содержать новое положение, согласно которому гражданам гарантировано право защищать собственную жизнь и жизнь других людей огнестрельным оружием.
В Чехии ежегодно увеличивается количество населения, которое уже обладает или желает получить разрешение на оружие. Сейчас необходимые лицензии имеют 300 тысяч граждан республики.
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Петицию с просьбой разрешить использование оружия для самозащиты подписали 102 тысячи граждан страны. Критически к такому решению отнесся Европейский Союз – комиссия указала на содействие таким образом развитию терроризма.
Однако власть Чехии назвала предостережения безосновательными – по их мнению, террористы обычно используют именно незаконно полученное оружие.
В ЕС уверены, что легализация оружия способствует развитию терроризма / Фото Pexels
Интересные факты об оружии
- граждане Норвегии, проживающие на островах архипелага Шпицберген, обязаны иметь оружие, чтобы защищаться в случае нападения белых медведей;
- в Молдове лицензия аннулируется и не восстанавливается, если гражданин случайно потерял оружие по своей вине;
- чиновники Гватемалы имеют льготы на покупку оружия;
- население Йемена не требует никаких лицензий и может свободно приобрести огнестрельное оружие;
- в Люксембурге введен полный запрет на все виды огнестрельного оружия, даже с целью охоты;
- в одной из самых вооруженных стран Европы Швейцарии от огнестрельного оружия ежегодно умирает около 250 человек, 90% из которых – случаи самоубийства.
Большинство случаев смерти от огнестрельного оружия в Швейцарии – самоубийства / Фото Pexels