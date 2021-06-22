Скоро можливість носити зброю з метою самозахисту матимуть також громадяни Чехії – палата депутатів республіки прийняла відповідну поправку до Хартії основних прав та свобод. Тепер закон повинні ухвалити у сенаті.
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Деталі нововведення
Хартія міститиме нове положення, за яким громадянам гарантуватиметься право захищати власне життя та життя інших людей вогнепальною зброєю.
У Чехії щороку збільшується кількість населення, яке вже володіє чи бажає отримати дозвіл на зброю. Наразі необхідні ліцензії мають 300 тисяч громадян республіки.
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Петицію з проханням дозволити використання зброї для самозахисту підписали 102 тисячі громадян країни. Критично до такого рішення поставився Європейський Союз – комісія вказала на сприяння таким чином розвитку тероризму.
Однак влада Чехії назвала застереження безпідставними – на їх думку, терористи зазвичай використовують саме незаконно отриману зброю.
У ЄС переконані, що легалізація зброї сприяє розвитку тероризму / Фото Pexels
Цікаві факти про зброю
- громадяни Норвегії, які проживають на островах архіпелагу Шпіцберген, зобов'язані мати зброю, щоб захищатись у разі нападу білих ведмедів;
- у Молдові ліцензія анулюється та не відновлюється, якщо громадянин випадково втратив зброю зі своєї провини;
- чиновники Гватемали мають пільги на купівлю зброї;
- населення Ємену не потребує жодних ліцензій та може вільно придбати вогнепальну зброю;
- в Люксембурзі введено повну заборону на всі види вогнепальної зброї, навіть з метою мисливства;
- в одній із найбільш озброєних країн Європи Швейцарії від вогнепальної зброї щороку помирає близько 250 людей, 90% з яких – випадки самогубства.
Більшість випадків смерті від вогнепальної зброї у Швейцарії – самогубства / Фото Pexels