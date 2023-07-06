Нідерланди можуть продовжити видачу посвідок на проживання українцям

У звіті організації зазначається, що "тимчасовість" перебування 93 000 українських біженців стає проблемою. Дія Директиви про тимчасовий захист може бути продовжена не пізніше ніж до 4 березня 2025 року.

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Але подальші перспективи залишаються невизначеними – невідомо, до якого часу муніципалітети мають організовувати прихисток, медичні заклади надавати лікування та скільки часу роботодавці можуть розраховувати на українських працівників.

В міру того, як війна затягується, тимчасовий характер директиви й рішень починає даватися взнаки. У цієї тимчасової домовленості є ціна – для самих людей та нашого суспільства,

– йдеться у звіті.

Консультативна рада з міграції закликає уряд обговорити та упорядкувати на рівні ЄС статус проживання українських біженців та їхнє повернення додому.

Пропонують 3 варіанти для легального перебування українців у Нідерландах після війни:

посвідку на тимчасове проживання;

дозвіл на проживання із нетимчасовою метою (дає право отримати посвідку на постійне проживання);

посвідку на проживання для кваліфікованих працівників та студентів.

Уряд Нідерландів також може зосередитися на визнанні компетенцій медиків та фахівців інших професій, зазначається у звіті. Працедавці зможуть зосередитися на навчанні та перепідготовці людей із захистом та наймати висококваліфікованих фахівців.

В країні скасовують пільги для українських студентів

У Нідерландах прийняли рішення скасувати пільги для українських студентів. Тож з наступного року вони будуть платити за навчання повну ціну. Українці, які будуть вступати до навчальних закладів Нідерландів, будуть сплачувати більше ніж ті, хто вступав у 2022 році. З чим пов'язане підвищення ціни на навчання – читайте за посиланням.