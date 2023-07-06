Нидерланды могут продлить выдачу вида на жительство украинцам

В отчете организации отмечается, что "временность" пребывания 93 000 украинских беженцев становится проблемой. Действие Директивы о временной защите может быть продлено не позднее 4 марта 2025 года.

Читайте также В каких случаях украинцы могут изменить место жительства в Германии

Но дальнейшие перспективы остаются неопределенными – неизвестно, до каких пор муниципалитеты должны организовывать убежище, медицинские учреждения предоставлять лечение и сколько времени работодатели могут рассчитывать на украинских работников.

По мере того как война затягивается, временный характер директивы и решений начинает сказываться. У этой временной договоренности есть цена – для самих людей и общества,

– говорится в отчете.

Консультативный совет по миграции призывает правительство обсудить и упорядочить на уровне ЕС статус проживания украинских беженцев и их возвращение домой.

Предлагают 3 варианта для легального пребывания украинцев в Нидерландах после войны:

вид на временное проживание;

разрешение на проживание с невременной целью (дает право получить вид на постоянное проживание);

вид на жительство для квалифицированных работников и студентов.

Правительство Нидерландов может сосредоточиться на признании компетенций медиков и специалистов других профессий, отмечается в отчете. Работодатели смогут сосредоточиться на обучении и переподготовке людей с защитой и нанимать высококвалифицированных специалистов.

В стране отменяют льготы для украинских студентов

В Нидерландах было принято решение отменить льготы для украинских студентов. Со следующего года они будут платить за обучение полную цену. Украинцы, которые будут поступать в учебные заведения Нидерландов, будут платить больше, чем те, кто поступал в 2022 году. С чем связано повышение цены на обучение – читайте по ссылке.