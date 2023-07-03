Українці, які будуть вступати до навчальних закладів Нідерландів, будуть сплачувати більше ніж ті, хто вступав у 2022 році. З чим пов'язане підвищення ціни на навчання – читайте далі у матеріалі.

Зауважте Як українцям у Польщі оформити допомогу "300+" на цей навчальний рік

Підвищення ціни для українських студентів у Нідерландах

У 2022 році українські студенти, які вступали до університетів та коледжів Нідерландів, платили за навчання за пільговою ціною. Курс в навчальних закладах для українців мав таку ж самі ціну, як і для громадян Нідерландів, а саме 2 209 євро.

Цікаво те, що ці пільги не були ініціативою держави, тому вищі навчальні заклади не отримували ніякої компенсації за пільгове навчання українців. Саме через те, що велика кількість коледжів та університетів більше не може дозволити собі такі витрати, планується скасування пільг для студентів з України.

Вже з наступного року українці в Нідерландах будуть навчатися за повною ціною, як студенти з країн поза ЄС. Відтепер вартість курсу буде становити від 10 000 до 15 000 євро на рік.

Зазначається, що ціна на навчання для українців, які вступили в навчальні заклади Нідерландів у 2022 році залишиться пільговою, що дасть змогу студентам закінчити навчання за зниженою вартістю.

Проте деякі навчальні заклади Нідерландів вирішили продовжити пільгову програму для українських студентів. TU Eindhoven – один з університетів, де українці й надалі будуть платити за навчання знижену ціну на рівні з голландцями.

Зверніть увагу: деякі країни Європи ускладнюють перебування біженців: скорочуються виплати, бракує житла та роботи. Але у багатьох українців досі немає змоги повернутися, тому постає питання зміни країни для прихистку. Втім, все ж є європейські держави, які й досі приймають українців. Де зараз можна отримати тимчасовий захист у Європі повторно – читайте в матеріалі.