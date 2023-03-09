Нова Зеландія продовжила спеціальні умови в'їзду для українців

Це дозволить людям подорожувати до країни за візою протягом дванадцяти місяців замість дев'яти. Про це заявив міністр імміграції Нової Зеландії Майкл Вуд.

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Ми визнаємо вплив конфлікту в Україні на її народ, а також зусилля новозеландського українського товариства щодо підтримки членів своїх сімей,

– сказав Вуд.

Нова Зеландія повідомила про продовження спеціальної візи для громадян України ще на рік – до 15 березня 2024 року, які знайшли прихисток на території країни з 24 лютого.

Зміни для біженців у Новій Зеландії

Відповідно до нових умов в'їзду, особа, яка подає заяву на візу, також може назначити "прийнятного спонсора", який візьме на собі фінансову відповідальність за його прибуття до Нової Зеландії, а не покладатися лише на члена сім'ї.

Критерії для членів сім'ї, які можуть спонсорувати заявника на візу, також буде розширено.

Крім того, уряд країни вирішив продовжити скасування імміграційних зборів для українських заявників. Це потрібно, аби переконатися, що імміграційні витрати не є перешкодою для осіб, які мають на це право.

Власники спеціальної візи також:

мають доступ до державного охорони здоров'я,

їх діти можуть відвідувати школу як місцеві учні,

а дорослі можуть відвідувати безкоштовні уроки англійської мови у країні.

Як відомо, у зв'язку з війною в Україні у Новій Зеландії запустили у 2022 році спеціальну візу для українців, яка дозволяє новозеландцям українського походження подавати заяву на отримання візи, щоб привезти до Нової Зеландії членів своїх сімей, які перебувають в Україні.