Новая Зеландия продлила специальные условия въезда для украинцев

Это позволит людям путешествовать в страну по визе в течение двенадцати месяцев вместо девяти. Об этом заявил министр иммиграции Новой Зеландии Майкл Вуд.

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Мы признаем влияние конфликта в Украине на ее народ, а также усилия новозеландского украинского общества по поддержке членов своих семей,

– сказал Вуд.

Новая Зеландия сообщила о продлении специальной визы для граждан Украины еще на год – до 15 марта 2024 года, которые нашли убежище на территории страны с 24 февраля.

Изменения для беженцев в Новой Зеландии

Согласно новым условиям въезда, лицо, подающее заявление на визу, также может назначить "приемлемого спонсора", который возьмет на себя финансовую ответственность за его прибытие в Новую Зеландию, а не полагаться только на члена семьи.

Критерии для членов семьи, которые могут спонсировать заявителя на визу, также будут расширены.

Кроме того, правительство страны решило продолжить отмену иммиграционных сборов для украинских заявителей. Это нужно, чтобы убедиться, что иммиграционные расходы не препятствуют лицам, имеющим на это право.

Обладатели специальной визы также:

имеют доступ к государственному здравоохранению,

их дети могут посещать школу как местные ученики,

а взрослые могут посещать бесплатные уроки английского в стране.

Как известно, в связи с войной в Украине в Новой Зеландии была запущена в 2022 году специальная виза для украинцев, которая позволяет новозеландцам украинского происхождения подавать заявление на получение визы, чтобы привезти в Новую Зеландию членов своих семей, находящихся в Украине.