Посилення міграційного законодавства у Великій Британії

Про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман. За її словами, до парламенту внесли законопроєкт, який передбачає не прийняття біженців, які прибули до країни з Європи на невеликих човнах. В 2022 році у такий спосіб до Великої Британії потрапили близько 45 тисяч біженців.

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Вони не припинять прибувати сюди, доки не дізнається, що всіх, хто нелегально в’їжджає до Британії, затримають і швидко повернуть назад у вашу країну, якщо вона безпечна, або безпечну третю країну, таку як Руанда. І це саме те, що буде робити цей законопроєкт. Саме так ми зупинимо човни,

– сказала Браверман.

Вона зазначила, що коли зупинять потік "човнів", законопроєкт запровадить щорічний ліміт, який буде визначений парламентом, на кількість біженців, яких Велика Британія прийматиме через безпечні та законні маршрути. Вона додала, що "не може сказати однозначно", чи відповідає новий законопроєкт законам про права людини.

Що передбачає закон

Відповідно до запропонованого плану:

Люди, які прибувають на невеликих човнах, будуть затримані протягом перших 28 днів без звільнення під заставу чи судового перегляду.

Обов’язок висилати тих, хто в’їхав незаконно, буде покладено на міністерство внутрішніх справ.

Лише особи віком до 18 років, особи, які за станом здоров’я непридатні до польотів або перебувають під "реальним ризиком" серйозної шкоди в країні походження, зможуть подати апеляцію, щоб зупинити депортацію.

Будь-які інші претензії, включно з правом на приватне чи сімейне життя, будуть розглянуті дистанційно після депортації.

Людям буде заборонено використовувати сучасні закони про рабство, щоб протистояти депортації.

Депортація може бути відкладена лише у випадку сучасного рабства, якщо особа співпрацює з правоохоронними органами у розслідуванні торгівлі людьми

Річне обмеження кількості людей, які в'їжджають безпечними маршрутами, яке має встановити парламент, "забезпечить упорядковану систему"

Довічна заборона на громадянство та повторний в’їзд до Великобританії для тих, хто був депортований.

Друге читання законопроєкт відбудеться 13 березня, а стадія обговорення в комітеті, де депутати детально ознайомляться із законопроєктом, розпочнеться з 27 березня.