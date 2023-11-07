Після "‎фотографії з римським солдатом" туристам наказували заплатити 100 євро. Звісно, люди відмовлялися віддавати такі гроші за дуже посередні фото. Але шахраї змушували їх зробити це силою, погрожували і супроводжували до найближчого банкомата.

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Костюмоване шахрайство

Безсумнівно, однією з найпопулярніших пам'яток Рима є Колізей. Щороку його відвідують мільйони туристів, тому довкола цієї історичної споруди завжди крутяться шахраї, які хочуть скористатися цим шаленим попитом.

І одна зі злочинних схем була побудована на звичайних костюмованих фото. Спершу все починалося невинно. Чоловіки в образах центуріонів запрошували туристів фотографуватися з ними на фоні Колізею. А тоді – вимагали за це аж 100 євро.

Коли люди відмовлялися платити, шахраї починали поводитися агресивно і погрожувати. Коли туристи пояснювали, що в них немає готівки, їх супроводжували до банкомата, щоб отримати свої гроші.

Поліція Італії пояснює, що такі випадки непоодинокі. Такі "‎римські солдати" вже довго залучені до здирництва поблизу Колізею. І цей "‎бізнес" процвітає роками. Найбільше від нього страждають іноземні туристи.

Під час вдалої поліцейської операції цих шахраїв було затримано. Зловмисників засудили до 4 років позбавлення волі.

Шахраї в костюмах римських солдатів виманювали гроші у туристів / Фото La Repubblica

До Колізею тепер можна потрапити за іменними квитками

Щоб відвідати одну з найвидатніших пам'яток у світі – римський Колізей – тепер потрібно купувати індивідуальні квитки. Вони доступні лише через офіційний вебсайт, кол-центри, у касах на вході на територію та у деяких туроператорів.

Такі обмеження ввела адміністрація пам'ятки для боротьби із спекулянтами та шахраями. Вони масово скуповували квитки, а потім перепродавали їх іноземцям за завищеними цінами. Це призводило до того, що в офіційних касах часто бракувало квитків для охочих.

Офіційний іменний квиток дає можливість відвідати весь комплекс пам'яток, включаючи Колізей, Римський форум і "Золотий дім" Нерона.