У 2024 році можна буде здійснити масштабну подорож навколо світу за 80 днів на потягах. Маршрут стартує у Канаді, а завершується в Сінгапурі.

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Світове турне на 7 потягах

80-денна мандрівка називається "Навколо світу на розкішному поїзді". Вона стартує у Ванкувері (Канада), де пасажири три дні проїдуть на потязі Rocky Mountaineer, подорожуючи через канадські скелясті гори, озеро Луїза та Національний парк Банф.

Далі на туристів чекає переліт до Единбурга (Шотландія). Там вони проведуть сім ночей у поїзді Belmond Royal Scotsman, подорожуючи серед скелястих вершин і чарівних озер. Далі за планом – дводенна подорож на розкішному Східному експресі Belmond Venice-Simplon, який провезе мандрівників від Парижа (Франція) до Венеції (Італія). А після цього шість ночей на поїзді The Maharajas' Express із Делі в Мумбаї (Індія), де пасажири зможуть відвідати Тадж-Махал та Джайпур.

Після цього подорож продовжиться в Стамбулі (Туреччина), де учасники маршруту пересідають на поїзд The Golden Eagle Danube Express, який доставить їх до Румунії, Болгарії та Угорщини. Протягом чотириденної поїздки пасажири зможуть насолодитися старовинними замками та мальовничими гірськими селами.

Далі маршрут веде до Південної Африки, де туристи проведуть три дні на поїзді Rovos Rail, подорожуючи з Преторії до Кейптауна.

Завершальний етап подорожі передбачає поїздку із Сінгапуру до Малайзії й назад. Мандрівники вирушать у тур на нещодавно відновленому поїзді Belmond Eastern and Oriental Express, який пройде через густі ліси джунглів і блискучі річки Малайзії. А після цього поїзд повернеться до Сінгапуру. Тут епічна подорож і завершиться.

Африканський потяг Rovos Rail / Фото rovos.com

Скільки коштує елітна мандрівка

Цей неймовірний маршрут розробила компанія Railbookers після того, як зафіксували значне зростання попиту на розкішні залізничні подорожі.

Попит на розкішні залізничні перевезення з боку наших клієнтів продовжує зростати, і у відповідь ми створили ідеальну поїздку зі списку бажань, – заявив Френк Маріні, генеральний директор міжнародної залізничної компанії.

До речі, пасажири можуть обрати повну 80-денну подорож на усіх семи поїздах або окремі її етапи. Варто зауважити, що учасники поїздки не будуть увесь час проводити у вагонах потягів. Кожна зупинка у містах дає можливість і вдосталь часу, щоб оглянути визначні пам'ятки і заночувати в окремих локаціях. Між поїздками туристи зможуть зупинитися в хороших готелях в Лондоні, Римі, Флоренції, Стамбулі, Делі та Будапешті.

Подорож стартує 28 серпня 2024 року. Її вартість починається від 119 599 доларів США на одного. Ця сума включає квитки на поїзди, проживання в готелях, автомобільні трансфери, деякі авіаперельоти (крім індивідуальних міжнародних рейсів), а також екскурсії та харчування. Крім цього, у багатьох містах пасажири матимуть вільний час для самостійних прогулянок.

Нагадаємо, у 2024 році Італія запускає розкішний експрес La Dolce Vita. Це буде елітний круїз на потязі. Він дозволить подорожувати країною за системою all-inclusive. На маршруті заплановані зупинки в найпопулярніших туристичних локаціях – Римі, Венеції, Сицилії та Тоскані. Розкішна подорож триватиме 2 – 3 дні.