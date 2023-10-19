Щоб побачити одну з найвидатніших пам'яток світу – римський Колізей – тепер потрібно купувати іменний квиток. Вони продаються лише на офіційному сайті, у кол-центрах, в самих касах на вході та у деяких туроператорів.
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Нові правила почали діяти в Колізеї
Таке обмеження ухвалила адміністрація пам'ятки, щоб позбутися спекулянтів та шахраїв. Вони масово скуповують квитки і перепродують їх іноземцям за більшу ціну. Через такі схеми часто у касах не залишається квитків. Тепер це не вдасться, бо всі вони будуть індивідуальними.
Офіційний іменний квиток дає доступ до цілого комплексу пам'яток. З ним можна відвідати Колізей, Римський форум та "Золотий дім" Нерона. Діяти нові квитки почали з 18 жовтня.
Щоб контролювати великий наплив туристів, у столиці Італії поступово вводять обмеження на відвідування популярних локацій. Невдовзі місцева влада може обмежити доступ до символу Рима – всесвітньо відомого фонтану Треві.
Римський Пантеон запровадив плату за вхід
Ще одна надпопулярна локація в Італії змінила правила відвідування. З мандрівників, які хочуть відвідати римський Пантеон, з літа стягують плату. Вхід коштує 5 євро.
До легендарного храму щороку приходять мільйони туристів. Тому в Мінкульті Італії вирішили, що ідея платного входу є цілком логічною. 70% виручених коштів направляють на технічне обслуговування Пантеону, а ще 30% – відходять єпархії.
Пільговий вхід за ціною 2 євро передбачений для молоді до 25 років. Відвідування залишилося безплатним для мешканців Рима, неповнолітніх, персоналу базиліки та людей, які відвідують месу.