Сезонні роботи у Німеччині: чи поїдуть українці збирати врожай цього року

З кінця березня до кінця червня у Німеччині триває сезон спаржі. Щороку найманих працівників, які збирають врожай, налічується понад 300 тисяч.

Минулого року працювати було нікому, тому власники господарств наймали своїх співвітчизників, яким платили значно більше грошей. Цьогоріч приїзду заробітчан майже нічого не заважає.

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Умови працевлаштування у 2021 році

Процедура найму на роботу майже не змінилася, єдина додаткова умова – негативний тест на COVID-19. Працевлаштування у галузі сільського господарства сезонних робітників із третіх країн можлива лише у межах посередницьких угод.

Прямої домовленості в України з Німеччиною поки що немає, однак переговори вже почалися. Як виняток, торік на сезонні роботи дозволили приїхати 80 тисячам працівників зі Східної Європи.

Робота для українців

Здебільшого на роботу до Німеччини їдуть поляки, румуни та болгари. Реєстрація, оренда житла та негативний тест – все, що від них вимагається.

Українців на німецьких полях очікують набагато менше. За теперішніх умов заробляти офіційно можуть хіба студенти та школярі, які мають можливість оформити літню практику.

Працювати українцям можна максимум 90 днів протягом року, а звертатися за дозволами необхідно до Федерального міністерства праці Німеччини.

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Наслідки нелегальних заробітків

Наприкінці вересня минулого року поліція Німеччини затримала понад 80 заробітчан, зокрема з українським, польським та грузинським громадянством.

Їх звинуватили у незаконному в'їзді та перебуванні на території країни, оскільки працевлаштувалися вони як студенти, а довідки про навчання були підробленими.

Нелегалів депортували з Німеччини із забороною в'їзду до Шенгенської зони на 3 роки. Всі заробітчани скористалися послугами фірми-посередника, яка запевняла, що робота є легальною та взяла з них гроші за працевлаштування.