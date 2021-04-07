С конца марта до конца июня в Германии длится сезон спаржи. Ежегодно наемных работников, которые собирают урожай, насчитывается более 300 тысяч.

В прошлом году работать было некому, поэтому владельцы хозяйств нанимали своих соотечественников, которым платили значительно больше денег. В этом году приезду работников с других стран почти ничего не мешает.

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Условия трудоустройства в 2021 году

Процедура найма на работу почти не изменилась, единственное дополнительное условие – отрицательный тест на COVID-19. Работа в области сельского хозяйства для сезонных рабочих из третьих стран возможна только в рамках посреднических договоров.

Прямой договоренности в Украины с Германией пока нет, однако переговоры уже начались. Как исключение, в прошлом году на сезонные работы позволили приехать 80 тысячам работников из Восточной Европы.

Работа для украинцев

В основном на работу в Германию едут поляки, румыны и болгары. Регистрация, аренда жилья и отрицательный тест – все, что от них требуется.

Украинцев на немецких полях ожидают гораздо меньше. В нынешних условиях зарабатывать официально могут разве что студенты и школьники, которые имеют возможность оформить летнюю практику.

Работать украинцам можно максимум 90 дней в течение года, а обращаться за разрешениями необходимо к Федеральному министерству труда Германии.

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Последствия нелегальных заработков

В конце сентября прошлого года полиция Германии задержала более 80 работников, в том числе с украинским, польским и грузинским гражданством.

Их обвинили в незаконном въезде и пребывании на территории страны, поскольку трудоустроились они как студенты, а справки об обучении были поддельными.

Нелегалов депортировали из Германии с запретом въезда в Шенгенскую зону на 3 года. Все работники воспользовались услугами фирмы-посредника, которая уверяла, что работа является легальной и взяла с них деньги за трудоустройство.