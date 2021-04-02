Пандемія багатьох змусила вдатися до економії. Це стосується й українців, які проживають за кордоном. Як повідомляє Національний банк України, обсяг імпорту послуг українських іммігрантів за 2020 рік оцінено у 4 638 мільярдів доларів. У 2019 році цей показник становив 8 517 мільярдів доларів.

Це означає, що за час пандемії витрати українців були в 1,8 раза меншими, ніж рік до того. Національний банк України прогнозує покращення результатів у 2021 році.

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Скільки було тих, хто виїжджав

Національний банк України посилається на інформацію від Державної митної служби України. За її даними, у 2020 році за кордон виїжджали 11 252 мільйони громадян України та 3 377 мільйонів іноземних громадян.

Для порівняння, за 2019 рік кількість тих, хто виїжджав, становила 29 346 мільйонів серед українців і 13 707 мільйонів – серед іноземців.

Витрати за 2020 і 2019 роки

За 2020 рік сума витрат іноземних туристів в Україні склала 374 мільйонів доларів. Рік до того іноземні туристи витратили тут 1 607 мільярдів доларів.

Сума витрат іноземних туристів в Україні у 2020 році на 1 233 мільйонів доларів менша, ніж у 2019 році / Фото Unsplash

Прогнози на 2021 рік

Національний банк України передбачає зростання витрат українців за кордоном у 2021 році. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. За його словами у 2022 році показники витрат українців за кордоном будуть такі ж, як у часи до пандемії, завдяки відновленню економіки країн, де працюють трудові мігранти, та спрощенню умов перетину кордонів після ймовірного пом'якшення карантину.