40% ягід може пропасти: у Польщі – катастрофа з сезонними працівниками з Україниpubli

Сезонні роботи у Польщі стартують вже у травні. Водночас країна стикнулася зі справжньою катастрофою: не можуть знайти працівників з України. Зазвичай вони виконували сезонні роботи.

Цезарій Сигоцький – власник агентства з працевлаштування – зауважив, що кількість садів, а також насаджень на території Польщі збільшується. Тим часом сезонних працівників стає все менше.

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Вже невдовзі масштаби катастрофи будуть просто колосальними. Зокрема, може пропасти близько 40% врожаю полуниці.

Кількість садів і насаджень збільшується, а працівників – ні. Не потрібна купа математиків, щоб зрозуміти, яким буде ефект,

– наголосив Сигоцький.

Він наголосив: якщо Польща не матиме доступу до працівників з України, економіка країни матиме значні складнощі. Сільське господарство зазнає суттєвих змін. Власник агентства з працевлаштування зауважив, що вже й сам стикнувся з відповідною проблемою. Він шукав 100 працівників, які могли б просапати полуницю. Однак працювати погодилися лише 50 людей.

До слова, у квітні 2024 року у Польщі відбувся суттєвий стрибок цін. Насамперед мовиться про молочні продукти; яйця; м'ясо, м'ясні вироби. Окрім того, здорожчання торкнулося також цін на фрукти та овочі.