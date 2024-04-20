Цезарий Сигоцкий – владелец агентства по трудоустройству – заметил, что количество садов, а также насаждений на территории Польши увеличивается. Между тем сезонных работников становится все меньше.

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Уже вскоре масштабы катастрофы будут просто колоссальными. В частности, может пропасть около 40% урожая клубники.

Количество садов и насаждений увеличивается, а работников – нет. Не нужна куча математиков, чтобы понять, каким будет эффект,

– подчеркнул Сигоцкий.

Он отметил: если Польша не будет иметь доступа к работникам из Украины, экономика страны будет иметь значительные сложности. Сельское хозяйство претерпит существенные изменения. Владелец агентства по трудоустройству заметил, что уже и сам столкнулся с соответствующей проблемой. Он искал 100 работников, которые могли бы прополоть клубнику. Однако работать согласились только 50 человек.

К слову, в апреле 2024 года в Польше произошел существенный скачок цен. Прежде всего говорится о молочных продуктах; яйца; мясо, мясные изделия. Кроме того, подорожание коснулось также цен на фрукты и овощи.