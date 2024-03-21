Ціни зростуть вже у квітні цього року. Мовиться про подорожчання фактично всіх продуктів. Зокрема, молочних та м'ясних продуктів.

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Насамперед подорожчають:

молочні продукти;

яйця;

м'ясо, м'ясні вироби та субпродукти;

овочі та їстівні коренеплоди;

риба та морепродукти;

заморожені картопля, овочі та фрукти.

На скільки відсотків відбудеться зростання цін, наразі не повідомляють. Прогнозують, що мовиться щонайменше про понад 5%.

Також зауважують, що варто готуватися до подорожчання:

газованих вод;

лісових та волоських горіхів;

меду;

соків;

морозива.

Загалом статистика каже, що на продукти поляки витрачають щонайменше 30%.

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Зауважимо, що середня зарплата у Польщі становить 4242 злотих на місяць (1 злотий – 9,84 гривні) до віднімання різноманітних виплат. Очікують, що це зростання цін не має суттєво вплинути на рівень життя у країні.