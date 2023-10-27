У Латвії забороняють автомобілі на російських номерах: що буде з машинами росіян

Крок до заборони на перебування автомобілів з російською реєстрацією зробив Сейм Латвії. Відповідні поправки до закону затвердили в першому читанні.

Сейм Латвії в четвер проголосував у першому читанні поправки до Закону "‎Про дорожній рух". Вони забороняють транспортним засобам на російських номерах перебувати на території Латвії. Що буде з автівками росіян – читайте далі.

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Латвія забороняє авто на російських номерах

Проєкт закону передбачає, що власник автомобіля, зареєстрованого у РФ, повинен або перереєструвати його, або вивезти з території Латвії протягом трьох місяців з того дня, коли закон набере чинності.

Коли закінчиться перехідний період, присутність авто на російських номерах на дорогах Латвії буде дозволена тільки в єдиному випадку: під час перетину території Латвії транзитом.

Міністерство юстиції Латвії вважає перебування російських транспортних засобів на території країни неприпустимим. Адже Росія напала на Україну та загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності інших держав.

Крім того, транспортні засоби з Росії часто не підходять за технічними вимогами ЄС. Тому їхня присутність на латвійських дорогах може загрожувати безпеці дорожнього руху.

Влада Латвії планує, що зміни до закону набудуть чинності 15 листопада. Тоді виходить, що російські автомобілі мають покинути територію країни до 15 лютого 2024 року.

Що передувало?

Зараз усі країни Балтії заборонили машинам на російських номерах в'їзд на свою територію. Такі ж обмеження ввели Фінляндія, Норвегія, Польща та Болгарія.

Коли авто з російськими номерами намагаються перетнути кордон згаданих країн, їх розвертають та змушують їхати назад до РФ. Або водієві та пасажирам пропонують перетнути кордон пішки. Автомобіль в такому разі можуть конфіскувати.

Але росіяни продовжують користуватися калінінградським транзитним потягом, щоб потрапити до Європейського Союзу через Литву.