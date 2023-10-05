Європейські країни, що межують з країною-агресором, активно запровадили заборону на в'їзд транспортних засобів російської реєстрації. Про кого саме мовиться і з якими ще проблемами стикаються росіяни при виїзді за кордон – далі у матеріалі!

До слова Польща та Чехія посилили контроль на кордоні зі Словаччиною: в чому причина

Які країни вже заборонили в'їзд російських авто?

З 3 жовтня в'їзд автомобілів з російською реєстрацією в сусідні країни Росії заборонено. Зокрема, йдеться про:

Латвію,

Литву,

Польщу,

Фінляндію,

Норвегію,

Естонію,

Болгарію.

До того ж Німеччина, яка межує з Калінінградом, зовсім почала конфісковувати автомобілі з російською реєстрацією ще в липні 2023 року.

Наразі Норвегія була останньою країною, яка ввела такі обмеження. Це єдина країна Шенгенської зони, яка має сухопутний кордон з Росією, й досі дозволяє російським туристам в'їжджати на свою територію. Однак влада Норвегії зробила виняток, дозволивши перетинати кордон автомобілям з 10 і більше місцями. Тому росіяни можуть перетнути кордон мікроавтобусами та автобусами.

Однак, варто зазначити, що єдиною країною ЄС, в яку росіяни можуть в'їхати своїм автомобілем, залишається Греція. При цьому російських туристів, які їдуть із Туреччини до Греції на своїх автомобілях, уже почали розвертати на грецькому кордоні.

Які країни не пропускають авто з російською реєстрацією / Фото UnSplash

Деталі рекомендації Єврокомісії

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо РФ. Згідно з нею, в'їзд до Євросоюзу на автівках, зареєстрованих у Росії, може розцінюватись як заборонений імпорт.

Під такий же принцип підпадають не лише російські автомобілі, але і низка особистих речей росіян: телефони, косметика, коштовності, сумки, вироби зі шкіри та хутра тощо.

Водночас у Єврокомісії уточнили, що фінальне рішення залишається за країнами-членами, тому держави визначаються з цим самостійно.

Зауважимо, з авіацією у росіян теж сумно – за інформацією російських ЗМІ, авіакомпаніям росіян рекомендували не літати за кордон на літаках, які належать "Державній транспортній лізинговій компанії" (ГТЛК). Закордонні філії саме цієї компанії зараз проходять процедуру банкрутства. Тож на тлі цього у деяких російських авіаперевізників почалися проблеми, пов'язані із затримками рейсів.