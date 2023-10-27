Сейм Латвии в четверг проголосовал в первом чтении поправки к Закону "О дорожном движении". Они запрещают транспортным средствам на российских номерах находиться на территории Латвии. Что будет с автомобилями россиян – читайте дальше.

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Латвия запрещает авто на российских номерах

Проект закона предусматривает, что владелец автомобиля, зарегистрированного в РФ, должен либо перерегистрировать его, либо вывезти с территории Латвии в течение трех месяцев с того дня, когда закон вступит в силу.

Когда завершится переходный период, присутствие авто на российских номерах на дорогах Латвии будет разрешено только в единственном случае: при пересечении территории Латвии транзитом.

Министерство юстиции Латвии считает нахождение российских транспортных средств на территории страны недопустимым. Ведь Россия напала на Украину и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости других государств.

Кроме того, транспортные средства из России часто не соответствуют техническим требованиям ЕС. Поэтому их присутствие на латвийских дорогах может угрожать безопасности дорожного движения.

Власти Латвии планируют, что изменения в закон вступят в силу 15 ноября. Следовательно, российские автомобили должны покинуть территорию страны до 15 февраля 2024 года.

Что предшествовало?

Сейчас все страны Балтии запретили машинам на российских номерах въезд на свою территорию. Такие же ограничения ввели Финляндия, Норвегия, Польша и Болгария.

Когда автомобили с российскими номерами пытаются пересечь границу упомянутых стран, их разворачивают и заставляют ехать обратно в РФ. Или водителю и пассажирам предлагают пересечь границу пешком. Автомобиль в таком случае может быть конфискован.

Но россияне продолжают пользоваться калининградским транзитным поездом, чтобы попасть в Европейский Союз через Литву.