У Кореї побудують найбільше у світі колесо огляду: воно матиме дуже оригінальний вигляд
Джерело:Dezeen
Найбільше колесо огляду у світі побудують у Кореї. Незвичайний атракціон, який має приваблювати туристів, з'явиться у Сеулі до 2028 року.
Гігантське колесо огляду матиме назву Seoul Twin Eye. Воно буде заввишки 180 метрів. Яка особливість, окрім величезних розмірів, буде у цього атракціону — читайте далі.
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Вид на Сеул згори
180-метрове оглядове колесо планують звести поруч із міським стадіоном Кубка світу біля річки Хан. Його будівництво має розпочатися у 2025 році, а вже у 2028-му атракціон збираються відкрити для відвідувачів. Раніше планували звести його за іншим проєктом, але тепер ідею змінили.
Seoul Twin Eye має стати найбільшим колесом огляду у світі, адже раніше в Об'єднаних Арабських Еміратах закрили 250-метрове колесо Ain Dubai. Атракціон припинив роботу у березні 2022-го для технічного обслуговування, але після цього більше не відкривався.
Такого атракціону ще не було
Архітектурний проєкт розробила компанія з Нідерландів UNStudio. "Фішкою" колеса в Сеулі буде те, що його збудують без спиць. Сама конструкція буде двокільцевою. Seoul Twin Eye матиме 2 доріжки, які перетинатимуться у петлі як символ єдності. З його найвищої точки відкриватиметься чудовий краєвид на все місто.
Футуристичний проєкт колеса огляду в Сеулі / Фото UNStudio
На доріжках розташують 64 рухомі капсули. У кожній з них зможуть розміститися 20 — 25 пасажирів. Кабінки будуть рухатися завдяки гусеничному механізму, але все колесо обертатися не буде.
Атракціон розташують на подіумі заввишки 40 метрів, у якому створять новий культурний центр. До Сеульського колеса огляду буде легко дістатися на громадському транспорті. До нього пустять монорейкову дорогу.
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