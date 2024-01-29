Гігантське колесо огляду матиме назву Seoul Twin Eye. Воно буде заввишки 180 метрів. Яка особливість, окрім величезних розмірів, буде у цього атракціону — читайте далі.

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Вид на Сеул згори

180-метрове оглядове колесо планують звести поруч із міським стадіоном Кубка світу біля річки Хан. Його будівництво має розпочатися у 2025 році, а вже у 2028-му атракціон збираються відкрити для відвідувачів. Раніше планували звести його за іншим проєктом, але тепер ідею змінили.

Seoul Twin Eye має стати найбільшим колесом огляду у світі, адже раніше в Об'єднаних Арабських Еміратах закрили 250-метрове колесо Ain Dubai. Атракціон припинив роботу у березні 2022-го для технічного обслуговування, але після цього більше не відкривався.

Такого атракціону ще не було

Архітектурний проєкт розробила компанія з Нідерландів UNStudio. "‎Фішкою" колеса в Сеулі буде те, що його збудують без спиць. Сама конструкція буде двокільцевою. Seoul Twin Eye матиме 2 доріжки, які перетинатимуться у петлі як символ єдності. З його найвищої точки відкриватиметься чудовий краєвид на все місто.

Футуристичний проєкт колеса огляду в Сеулі / Фото UNStudio

На доріжках розташують 64 рухомі капсули. У кожній з них зможуть розміститися 20 — 25 пасажирів. Кабінки будуть рухатися завдяки гусеничному механізму, але все колесо обертатися не буде.

Атракціон розташують на подіумі заввишки 40 метрів, у якому створять новий культурний центр. До Сеульського колеса огляду буде легко дістатися на громадському транспорті. До нього пустять монорейкову дорогу.

У В'єтнамі відкрили незвичайний міст для закоханих

На популярному курорті В'єтнаму — острові Фукуок — відкрили незвичайний міст. Тут закохані пари можуть помилуватися заходом сонця та провести чудове побачення. Також нова романтична локація буде ідеальним місцем для пропозиції руки та серця.

"‎Міст кохання" створив італійський архітектор Марко Казамонті. Він складається з двох окремих частин, які між собою не поєднанні. Тому для поцілунку закоханим доведеться нахилитися один до одного над водою. Як виглядає романтичний міст у В'єтнамі — дивіться за посиланням.