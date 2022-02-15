У цей день у країні організовують низку пам'ятних та урочистих заходів. Сербска влада виголошує вітальні промови, це – національне свято, повідомляє Закордон 24.

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Що відзначають 15 лютого

День державності відзначають на честь сербського повстання 1804 року. Згодом воно переросло у Сербську революцію проти османського панування.

Врешті, 15 лютого 1835 року ухвалели першу сучасну сербську конституцію, відому як Сретенська конституція або "Конституція Світу".

Основні факти про Сербію:

столиця – Белград;

площа – майже 88,5 кілометрів квадратних;

кілометрів квадратних; населення – близько 7 мільйонів.

у 2012 році Сербія набула статусу кандидата в члени ЄС.

​Де розташована Сербія: дивіться на мапі

Що відомо про українців у Сербії

Згідно з інформацією на сайті МЗС, близько 5 тисяч людей під час останнього перепису населення ще у 2002 році визнали себе українцями. Найбільше з них живуть в автономному краї Воєводина у містах:

Новий Сад;

Врбас;

Кула;

Сремська Митровиця;

Інджія.

У 12 школах країни школярам з першого по восьмий клас факультативно викладають предмет "українська мова з елементами національної культури". Крім цього, у Белградського університеті працює відділення україністики кафедри славістики філологічного факультету.

Послом України у Сербії з червня 2015 по грудень 2021 року був Олександр Александрович. У лютому 2022 голова Національної асамблеї прийняв дипломата з прощальним візитом.