В этот день в стране организуется ряд памятных и торжественных мероприятий. Сербские власти произносят приветственные речи, это – национальный праздник, сообщает Заграница 24.

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Что отмечают 15 февраля

День государственности отмечают в честь сербского восстания 1804 года. Впоследствии оно переросло в Сербскую революцию против османского владычества.

В результате, 15 февраля 1835 года была принята первая современная сербская конституция, известная как Сретенская конституция или "Конституция Мира".

Основные факты о Сербии:

столица – Белград;

площадь – почти 88,5 километров квадратных;

километров квадратных; население – около 7 миллионов.

в 2012 году Сербия приобрела статус кандидата в члены ЕС.

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Что известно об украинцах в Сербии

Согласно информации на сайте МИД, около 5 тысяч человек во время последней переписи населения еще в 2002 году признали себя украинцами. Больше всего из них живут в автономном крае Воеводина в городах:

Новый сад;

Врбас;

Кула;

Сремская Митровица;

Инджия.

В 12 школах страны ученикам с первого по восьмой класс факультативно преподают предмет "украинский язык с элементами национальной культуры". Кроме этого, в Белградском университете работает отделение украинистики кафедры славистики филологического факультета.

Послом Украины в Сербии с июня 2015 года по декабрь 2021 года был Александр Александрович. В феврале 2022 года глава Национальной ассамблеи принял дипломата с прощальным визитом.