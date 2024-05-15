Одну з найпопулярніших локацій Іспанії хочуть повністю закрити для туристів: що сталося

Розташоване над невеликою затокою село Бінібека Велл на іспанському острові Менорка вже давно є магнітом для туристів, які бажають побродити його звивистими вузькими вуличками, уздовж яких стоять побілені вілли. Але оскільки його популярність зростає, жителі погрожують повністю закрити його.

Вони незадоволені шумом, кількістю сміття та поведінкою туристів. Місцеві скаржаться, що вони розпивають алкогольні напої, заходять на приватну власність, сидять у кріслах жителів села.

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Село на Менорці хочуть закрити для туристів

Місцеві стверджують, що влада не допомагає справлятися з потоком туристів, тому мешканці можуть ухвалити рішення закрити село для відвідувань. Хоча закриття села може зашкодити більш ніж 100 сім'ям – власникам барів, сувенірних магазинів та готелів, влада визнає право місцевих мешканців на обмеження села для відвідування туристами.

При закритті села залишиться можливість зробити фото з берега, але внутрішні вулиці та провулки будуть недоступні.

Глава групи зі 195 власників власності у селі називає її закриття крайнім заходом,

– йдеться в повідомленні.

Торік поселення відвідало 800 000 туристів, цього року жителі чекають на мільйон туристів.



Менорку в Іспанії можуть повністю закрити для туристів / Фото ALAMY

Рік тому в селі вже вживали обмежувальних заходів: відвідувати Бінібека Велл можна було лише з 11:00 до 20:00. На сусідніх островах також хочуть запровадити нові обмеження для туристів.

На Майорці нові обмежувальні заходи для туристів

Іспанська Майорка оголосила, що теж запровадить нові обмеження. Зокрема, острів зменшить ліміт туристичних місць на 18 000 місць. Загалом це означає, що Майорка втратить 4% своїх можливостей розміщення туристів, намагаючись зупинити потік туристів, що стікаються на Балеарські острови.

Таких заходів вжили для боротьби з овертуризмом. Влада вводить обмеження, щоб туристичне життя острова не заважало місцевим жителям.