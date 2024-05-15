Они недовольны шумом, количеством мусора и поведением туристов. Местные жалуются, что они распивают алкогольные напитки, заходят на частную собственность, сидят в креслах жителей села.

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Село на Менорке хотят закрыть для туристов

Местные утверждают, что власть не помогает справляться с потоком туристов, поэтому жители могут принять решение закрыть деревню для посещений. Хотя закрытие села может навредить более чем 100 семьям – владельцам баров, сувенирных магазинов и отелей, власти признают право местных жителей на ограничение села для посещения туристами.

При закрытии деревни останется возможность сделать фото с берега, но внутренние улицы и переулки будут недоступны.

Глава группы из 195 владельцев собственности в деревне называет ее закрытие крайней мерой,

– говорится в сообщении.

В прошлом году поселение посетило 800 000 туристов, этом году жители ожидают миллион туристов.



Менорку в Испании могут полностью закрыть для туристов / Фото ALAMY

Год назад в деревне уже принимали ограничительные меры: посещать Бинибека Велл можно было только с 11:00 до 20:00. На соседних островах также хотят ввести новые ограничения для туристов.

На Майорке новые ограничительные меры для туристов

Испанская Майорка объявила, что тоже введет новые ограничения. В частности, остров уменьшит лимит туристических мест на 18 000 мест. В целом это означает, что Майорка потеряет 4% своих возможностей размещения туристов, пытаясь остановить поток туристов, стекающихся на Балеарские острова.

Такие меры приняли для борьбы с овертуризмом. Власти вводят ограничения, чтобы туристическая жизнь острова не мешала местным жителям.