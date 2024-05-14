Зокрема, острів зменшить ліміт туристичних місць на 18 000 місць. Загалом це означає, що Майорка втратить 4% своїх можливостей розміщення туристів, намагаючись зупинити потік туристів, що стікаються на Балеарські острови.

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На Майорці нові обмежувальні заходи для туристів

Таких заходів вжили для боротьби з овертуризмом. Влада вводить обмеження, щоб туристичне життя острова не заважало місцевим жителям.

Настав час встановити обмеження,

— сказав Льоренс Гальмес, президент Ради Майорки.

Цієї весни мер Пальми навіть говорив про те, що збирається ввести штраф до 3000 євро для туристів за антигромадську поведінку. Пізніше мер пояснив, що такий акт має пройти низку процедур і його не встигнуть прийняти на початок туристичного сезону.

Як реагують інші локації?

Сусідній острів Менорка теж стикається зі складнощами через овертуризм. Місцеві жителі села на Менорці обговорюють його закриття для відвідувачів.

На Балеарських островах вже діють інші обмеження для мандрівників. Ось декілька з них:

запроваджено туристичний податок,

діє заборона на будівництво нових готелів,

у готелях встановлено ліміт на кількість алкоголю за системою "все включено".

Зауважимо, Майорка – найбільший із Балеарських островів. Це одне із найбільш відвідуваних місць в Іспанії серед іноземних туристів.