Одягатися у секонд-хенді — давно не ознака бідності чи маргінальності. Через надлишкове виробництво одягу попит на новий тільки псує екологію. Тож якщо ви раптом надумали оновити гардероб за кордоном, ловіть 5 найкращих магазинів вінтажного одягу в Празі.

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Найкращі секонд-хенди Праги

Textile House

Ця мережа магазинів одягу є не тільки в Празі, але й по всій Чехії. Тут часто бувають додаткові акції та знижки. Якщо пощастить, то можна відхопити хорошу річ — пальто, піджак, куртку тощо — наприклад, лише за 50 крон (приблизно 60 гривень).

Адреса: Michelská 18/12A, Praha 4

1981 Secondhand

Комісійний магазин з унікальними вінтажними речами. Однак це не те місце, куди варто йти заради економії, оскільки ціни тут не дуже відрізняються від звичайних магазинів одягу, але тут можна знайти справді якісні та дорогі бренди. Ба більше, часто трапляються кастомізовані речі, оригінальний одяг 90-х і навіть 80-х. Ідеально для тих, кому не вистачає те, що пропонує звичайний мас-маркет.

Адреса: Oldrichova 427/31, 128 00 Praha 2-Vinohrady

Thrift Store

Цей магазин високо оцінив навіть TripAdvisor. Тут ви знайдете не тільки одяг, але й приємні дрібниці для душі, чохли для телефонів, книги і навіть товари для дітей і домашніх улюбленців.

Thrift Store – як затишна невеличка барахолка, де потрібно саме шукати річ, але якщо вам трапиться щось дуже рідкісне, щастя не буде меж.

Адреса: Dukelských Hrdinů 21 170 00 Praha 7 / Krakovská 593/19, 110 00 Nové Mesto / Budečská 893/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Avenue

Бутик 5th Avenue пропонує одяг та аксесуари від провідних світових дизайнерських брендів. Тут продаються речі від Escada, Burberry, Miu Miu, Prada, Armani, Calvin Klein, Michael Kors, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Salvatore Ferragamo та багато інших.

Разом з тим, вінтажний бутик не обмежується лише брендовим одягом. Наприклад, у них є ще філії з бюджетними б/в марками.

Адреса: K Brusce 9, Prague 6

Trash vintage shop

Магазин відкрився зовсім недавно, а всередині вас зустріне прекрасна атмосфера з легкою ноткою кічу. Багато одягу – "як з маминого та татового плеча", справжніх вінтажних речей — шкіряні куртки, сукні, сумки, якісне та актуальне сьогодні взуття.

Адреса: Roháčova 146/11, 130 00 Praha 3-Žižkov

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