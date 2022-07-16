Одеваться в секонд-хенде – давно не признак бедности или маргинальности. Из-за избыточного производства одежды спрос на новый только портит экологию. Так что если вы вдруг решили обновить гардероб за границей, ловите 5 лучших магазинов винтажной одежды в Праге.

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Лучшие секонд-хенды Праги

Textile House

Эта сеть магазинов одежды не только в Праге, но и по всей Чехии. Здесь часто бывают дополнительные акции и скидки. Если повезет, то можно отхватить хорошую вещь — пальто, пиджак, куртку и т.п. — например, всего за 50 крон (приблизительно 60 гривен).

Адрес: Michelská 18/12A, Praha 4

1981 Secondhand

Комиссионный магазин с уникальными винтажными вещами. Однако это не то место, куда следует идти ради экономии, поскольку цены здесь не сильно отличаются от обычных магазинов одежды, но здесь можно найти действительно качественные и дорогие бренды. Более того, часто попадаются кастомизированные вещи, оригинальная одежда 90-х и даже 80-х. Идеально для тех, кому не хватает того, что предлагает обычный масс-маркет.

Адрес: Oldrichova 427/31, 128 00 Praha 2-Vinohrady

Thrift Store

Этот магазин высоко оценил даже TripAdvisor. Здесь вы найдете не только одежду, но и приятные мелочи для души, чехлы для телефонов, книги и даже товары для детей и домашних питомцев.

Thrift Store – как уютная небольшая барахолка, где нужно именно искать вещь, но если вам попадется что-то очень редкое, счастья не будет предела.

Адрес: Dukelských Hrdinů 21 170 00 Praha 7 / Krakovská 593/19, 110 00 Nové Mesto / Budečská 893/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Avenue

Бутик 5th Avenue предлагает одежду и аксессуары от ведущих мировых дизайнерских брендов. Здесь продаются вещи от Escada, Burberry, Miu Miu, Prada, Armani, Calvin Klein, Michael Kors, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Salvatore Ferragamo и многие другие.

Вместе с тем, винтажный бутик не ограничивается только брендовой одеждой. Например, у них есть еще филиалы с бюджетными б/у марками.

Адрес: K Brusce 9, Prague 6

Trash vintage shop

Магазин открылся совсем недавно, а внутри вас встретит прекрасная атмосфера с лёгкой ноткой китча. Много одежды - "как с маминого и папиного плеча", настоящих винтажных вещей – кожаные куртки, платья, сумки, качественная и актуальная сегодня обувь.

Адрес: Roháčova 146/11, 130 00 Praha 3-Žižkov