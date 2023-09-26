Російські туристи їхали до Європи з Туреччини, коли їм відмовили у в'їзді на грецькому кордоні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На кордоні Греції розвертають російські машини

Росіяни зіткнулися з невдачею на грецькому кордоні, оскільки митники відмовили їм у в'їзді. Посилаючись на санкції як причину, працівники оперативно повернули росіян назад до Туреччини. Цей інцидент помітно відрізняється від попередніх випадків, коли російські туристи легко проїжджали через контрольно-пропускний пункт на своїх автомобілях.

Подружжя росіян 23 вересня намагалося подорожувати автомобілем із Туреччини до Греції через автомобільний пункт пропуску Іпсала-Кіпі. Туристи мали одноразові угорські візи, бронювання готелів і квитки на пороми.

Турки випустили спокійно. Грецький поліцейський на в'їзді запитав, чи маємо страховку на автомобіль. Після негативної відповіді підказав, що якщо проїхати ще 50 метрів, то праворуч будуть два маленькі вагончики, де можна застрахуватися, і поставив штампи в обидва паспорти,

– розповіла росіянка.

Страховик взяв документи, зачинив вікно і почав кудись телефонувати. Потім він відніс документи на митницю. Тоді росіянам видали роздруківку уточнень від Єврокомісії, і сказали, що в'їзд заборонено, й наполегливо попросили залишити Грецію.

Що рекомендувала Європейська комісія

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства щодо РФ. Згідно з нею, з 8 вересня в'їзд до Євросоюзу на автівках, зареєстрованих у Росії, може розцінюватись як заборонений імпорт.

Під такий же принцип підпадають не лише російські автомобілі, але і низка особистих речей: телефони, косметика, коштовності, сумки, вироби зі шкіри та хутра тощо.

Раніше в Німеччині повідомлялося про кілька випадків арешту автівок на російських номерах, на яких громадяни РФ намагалися перетнути кордон. Німецькі митники посилалися саме на нові санкційні норми ЄС. В інших країнах Євросоюзу такого не фіксували.

Пояснення Єврокомісії мають рекомендаційний характер, тому наскільки митники країн Євросоюзу будуть на практиці керуватися цим документом – покаже час.