Российские туристы ехали в Европу из Турции, когда им было отказано во въезде на греческой границе. Об этом сообщают российские СМИ.

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На границе Греции разворачивают русские машины

Россияне столкнулись с неудачей на греческой границе, поскольку таможенники отказали им во въезде. Ссылаясь на санкции как причину, работники оперативно вернули россиян обратно в Турцию. Этот инцидент заметно отличается от предыдущих случаев, когда российские туристы легко проезжали по контрольно-пропускному пункту на своих автомобилях.

Супруги россиян 23 сентября пытались путешествовать на автомобиле из Турции в Грецию через автомобильный пункт пропуска Ипсала-Кипи. Туристы имели одноразовые венгерские визы, бронирование гостиниц и билеты на паромы.

Турки выпустили спокойно. Греческий полицейский на въезде спросил, есть ли страховка на автомобиль. После отрицательного ответа подсказал, что если проехать еще 50 метров, то справа будут два маленьких вагончика, где можно застраховаться, и поставил штампы в оба паспорта,

– рассказала россиянка.

Страховщик взял документы, закрыл окно и стал куда-то звонить по телефону. Затем он отнес документы на таможню. Тогда россиянам выдали распечатку уточнений от Еврокомиссии и сказали, что въезд запрещен, и настойчиво попросили покинуть Грецию.

Рекомендовавшая Европейская комиссия

Напомним, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ. Согласно ей, с 8 сентября въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, может расцениваться как запрещенный импорт.

Под такой же принцип подпадают не только российские автомобили, но и ряд личных вещей: телефоны, косметика, драгоценности, сумки, изделия из кожи и меха.

Ранее в Германии сообщалось о нескольких случаях ареста автомобилей на российских номерах, на которых граждане РФ пытались пересечь границу. Немецкие таможенники ссылались именно на новые санкционные нормы ЕС. В других странах Евросоюза этого не фиксировали.

Объяснения Еврокомиссии носят рекомендательный характер, поэтому насколько таможенники стран Евросоюза будут на практике руководствоваться этим документом – покажет время.