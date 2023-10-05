Европейские страны, граничащие со страной-агрессором, активно ввели запрет на въезд транспортных средств российской регистрации. О ком именно говорится и с какими еще проблемами сталкиваются россияне при выезде за границу – дальше в материале!

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Какие страны уже запретили въезд российских автомобилей?

С 3 октября въезд автомобилей с российской регистрацией в соседние страны России запрещен. В частности, речь идет о:

Латвии,

Литве,

Польше,

Финляндии,

Норвегии,

Эстонии,

Болгарии.

К тому же Германия, граничащая с Калининградом, вовсе начала конфисковывать автомобили с российской регистрацией еще в июле 2023 года.

Норвегия была последней страной, которая ввела такие ограничения. Это единственная страна Шенгенской зоны, которая имеет сухопутную границу с Россией, и до сих пор позволяет российским туристам въезжать на свою территорию. Однако власти Норвегии сделали исключение, позволив пересекать границу автомобилям с 10 и более местами. Поэтому россияне могут пересечь границу микроавтобусами и автобусами.

Однако стоит отметить, что единственной страной ЕС, в которую россияне могут въехать своим автомобилем, остается Греция. При этом российских туристов, уезжающих из Турции в Грецию на своих автомобилях, уже начали разворачивать на греческой границе.

Какие страны не пропускают авто с российской регистрацией / Фото UnSplash

Детали рекомендации Еврокомиссии

Напомним, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ. Согласно ему, въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, может расцениваться как запрещенный импорт.

Под такой же принцип подпадают не только российские автомобили, но и ряд личных вещей россиян: телефоны, косметика, драгоценности, сумки, изделия из кожи и меха.

В то же время, в Еврокомиссии уточнили, что финальное решение остается за странами-членами, поэтому государства определяются с этим самостоятельно.

Заметим, с авиацией у россиян тоже грустно – по информации российских СМИ, авиакомпаниям россиян рекомендовали не летать за границу на самолетах, принадлежащих "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). Зарубежные филиалы именно этой компании сейчас проходят процедуру банкротства. Поэтому на этом фоне у некоторых российских авиаперевозчиков начались проблемы, связанные с задержками рейсов.