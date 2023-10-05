Европейские страны, граничащие со страной-агрессором, активно ввели запрет на въезд транспортных средств российской регистрации. О ком именно говорится и с какими еще проблемами сталкиваются россияне при выезде за границу – дальше в материале!
К слову Польша и Чехия ужесточили контроль на границе со Словакией: в чем причина
Какие страны уже запретили въезд российских автомобилей?
С 3 октября въезд автомобилей с российской регистрацией в соседние страны России запрещен. В частности, речь идет о:
- Латвии,
- Литве,
- Польше,
- Финляндии,
- Норвегии,
- Эстонии,
- Болгарии.
К тому же Германия, граничащая с Калининградом, вовсе начала конфисковывать автомобили с российской регистрацией еще в июле 2023 года.
Норвегия была последней страной, которая ввела такие ограничения. Это единственная страна Шенгенской зоны, которая имеет сухопутную границу с Россией, и до сих пор позволяет российским туристам въезжать на свою территорию. Однако власти Норвегии сделали исключение, позволив пересекать границу автомобилям с 10 и более местами. Поэтому россияне могут пересечь границу микроавтобусами и автобусами.
Однако стоит отметить, что единственной страной ЕС, в которую россияне могут въехать своим автомобилем, остается Греция. При этом российских туристов, уезжающих из Турции в Грецию на своих автомобилях, уже начали разворачивать на греческой границе.
Какие страны не пропускают авто с российской регистрацией / Фото UnSplash
Детали рекомендации Еврокомиссии
Напомним, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ. Согласно ему, въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, может расцениваться как запрещенный импорт.
Под такой же принцип подпадают не только российские автомобили, но и ряд личных вещей россиян: телефоны, косметика, драгоценности, сумки, изделия из кожи и меха.
В то же время, в Еврокомиссии уточнили, что финальное решение остается за странами-членами, поэтому государства определяются с этим самостоятельно.