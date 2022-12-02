Західні санкції в дії: "бідні" пасажири Аерофлота залишилися без важливих послуг

Так, найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" припинила послугу розваг на бортах підсанкційних літаків. Тепер пасажири не зможуть дивитися фільми чи виходити в інтернет під час польоту.

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Повідомляємо, що на наших літаках А320/321 і В737 буде тимчасово недоступне підключення до стримінгових розважальних систем (на персональних гаджетах через локальне Wi-Fi-з'єднання),

– написали у телеграм-каналі авіакомпанії. Зазначається, що причина у відмові закордонних постачальників від надання цієї послуги. Тим часом пасажирам рекомендують читати книгу, медитувати, "почистити" зайві фото в телефоні. Авіаперевізник заявив, що хоче відновити роботу розважальної системи до Нового року та працює "над вітчизняним рішенням". Як було раніше

До російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року "Аерофлот" надавав можливість пасажирам під'єднатися до бортової мережі Wi-Fi. Після цього пасажири могли переглядати фільми або виходити в інтернет.

Сервіс надавався на літаках європейського виробництва Airbus A320, A321 та американського виробництва Boeing 737.

Вже у березні 2022 року іноземні провайдери перестали обслуговувати обладнання та надавати авіакомпанії оновлення програмного забезпечення, яке необхідне для роботи стримінгових систем. Локальна мережа Wi-Fi з розважальним контентом у літаках працювала ще декілька місяців, восени її відключили.

, наразі всі літаки у парку "Аерофлоту" – це західні Airbus та Boeing, які підпадають під дію санкцій: заборону на обслуговування та постачання запчастин.