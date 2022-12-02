Санкции оставили пассажиров Аэрофлота без развлечений и интернета

Так, самая крупная авиакомпания России "Аэрофлот" прекратила услугу развлечений на бортах подсанкционных самолетов. Теперь пассажиры не смогут смотреть фильмы или выходить в интернет во время полета.

Читайте также Несмотря на санкции: еще одна страна хочет принимать российских туристов и ожидает наплыва

Сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым развлекательным системам (на персональных гаджетах через локальное Wi-Fi-соединение),

– написали в телеграмм-канале авиакомпании.

Отмечается, что причина в отказе зарубежных поставщиков от предоставления этой услуги. Между тем, пассажирам рекомендуют читать книгу, медитировать, "почистить" лишние фото в телефоне.

Авиаперевозчик заявил, что хочет возобновить работу развлекательной системы до Нового года и работает "над отечественным решением".

Как было раньше

До российского вторжения в Украину в феврале 2022 года "Аэрофлот" предоставлял пассажирам возможность подключиться к бортовой сети Wi-Fi. После этого пассажиры могли смотреть фильмы или выходить в интернет.

Сервис предоставлялся на самолетах европейского производства Airbus A320, A321 и американском производстве Boeing 737.

Уже в марте 2022 года иностранные провайдеры перестали обслуживать оборудование и предоставлять авиакомпании обновление программного обеспечения, необходимое для работы стриминговых систем. Локальная сеть Wi-Fi с развлекательным контентом в самолетах работала еще несколько месяцев, осенью ее отключили.

Отметим, что все самолеты в парке "Аэрофлота" – это западные Airbus и Boeing, которые подпадают под действие санкций: запрет на обслуживание и поставку запчастей.