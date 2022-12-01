Однією із санкцій є посилення візових обмежень. Чимало країн запровадили відповідні умови, втім, є ті, які все ж готові приймати громадян з країни-окупанта. Мовиться про Таїланд, де очікують напливу туристів з РФ.

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