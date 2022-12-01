Однією із санкцій є посилення візових обмежень. Чимало країн запровадили відповідні умови, втім, є ті, які все ж готові приймати громадян з країни-окупанта. Мовиться про Таїланд, де очікують напливу туристів з РФ.
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Таїланд досі хоче приймати російських туристів
Так, російські туристи масово прилітають на Пхукет – найбільший острів Таїланду – після відновлення прямих рейсів з Росії в кінці жовтня.
За даними таїландських ЗМІ, у перші 10 днів листопада росіяни становили найбільшу групу туристів на Пхукеті (18 370 із 75 247 міжнародних прибуттів). Президент Асоціації тайських туристичних агентів Сісдівахр Чівараттанапорн заявив тайській газеті, що туроператори на Пхукеті не були готові до раптового напливу туристів.
Першим прямим рейсом з Москви в Таїланд з початку повномасштабної війни 24 лютого став чартерний рейс авіакомпанії "Ікар" 30 жовтня. Персонал аеропорту буквально "радів поверненню російського туризму". Цього ж дня російська державна авіакомпанія "Аерофлот" відновила прямі рейси до Таїланду, Індії та на Мальдіви.
Як Таїланд сприймає війну Росії проти України
Таїланд дотримується нейтральної позиції щодо війни Росії проти України. Країна не брала участі в жодних заборонах чи санкціях щодо росіян та навіть спростила для них отримання віз.
Ця держава планує прийняти 1 мільйон російських туристів у 2022 році. За різними прогнозами, це число досягне піку взимку.
Обмеження в'їзду росіянам: коротко
- 2 вересня Євросоюз ухвалив рішення про повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. Так, з 12 вересня росіянам для оформлення віз потрібно заплатити 80 євро, а не 35. Також їм потрібно більше документів.
- Варто пригадати, що з 19 вересня росіяни більше не можуть заїхати в Естонію, Латвію, Литву чи Польщу з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів.
- Туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія, Нідерланди та Норвегія.
- Також для них не діятиме шенгенська віза, яку мають мешканці країни-окупанта.
- Останнім сухопутним кордоном, яким росіяни можуть скористатися, щоб потрапити до Євросоюзу є Фінляндія. Наприкінці вересня черга на кордоні розтягнулася на понад 30 кілометрів.
- Втім, російських туристів досі приймають певні країни, серед них Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр.