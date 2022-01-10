Сальмонела та антибіотики: яка країна ЄС є лідером з виробництва небезпечних продуктів

Найбільшу кількість небезпечних продуктів серед країн ЄС продукує Польща. Причинами такої ситуації є недостатній контроль, організаційний хаос та брак робочої сили.

Про це йдеться у звіті про безпеку харчових продуктів у Польщі, який доводить той факт, що Польща є лідером ЄС із виробництва небезпечних харчових продуктів. Звіт опублікувала Верховна Палата Контролю (NIK) декілька днів тому.

Цікаво Легко не буде, нас тут ніхто не чекає, – українка розповіла, як знайти роботу в Польщі

Детальніше про виробництво небезпечних харчових продуктів у Польщі

Дослідження нагадує: система швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) у 2017 році отримала 87 повідомлень про небезпечні харчові продукти в Польщі. Через рік, у 2018 році, таких сигналів було 131. А у 2020 році вже було зафіксовано 273 випадки. Це найвищі результати та найшвидший приріст у Європейському Союзі.

Кількість повідомлень про небезпечні харчові продукти в Європі (дані за 2020 рік) / Зображення NIK

Така картина, за даними NIK, склалася тому, що Ветеринарна інспекція нехтувала наглядом за перевезенням та забоєм сільськогосподарських тварин.

Ще одна велика проблема – нестача робітників та обладнання. У Польщі недостатня кількість ветеринарних інспекторів. Через низькі заробітки чимало польських ветеринарів пішли з професії. Іноземці теж не поспішають заповнювати цю нішу.

Занепокоєння викликає і те, що останнім часом стало більше повідомлень про виявлення бактерії сальмонели у продуктах з Польщі. Кількість таких випадків у 2019 та 2020 році становила 147 та 219 відповідно.

Крім того, звіт підтверджує, що Польща посідає друге місце у Європі щодо використання у тваринництві найсильніших антибіотиків.

Також дізнавайтеся, які харчові додатки є шкідливими: дивіться відео