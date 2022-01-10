Об этом говорится в отчете о безопасности пищевых продуктов в Польше, который доказывает, что Польша является лидером ЕС по производству опасных пищевых продуктов. Отчет опубликовала Верховная Палата Контроля (NIK) несколько дней назад.

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Подробнее о производстве опасных пищевых продуктов в Польше

Исследование напоминает: система быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASFF) в 2017 году получила 87 сообщений об опасных пищевых продуктах в Польше. Через год, в 2018 году, таких сигналов было 131. А в 2020 году уже было зафиксировано 273 случая. Это самые высокие результаты и самый быстрый рост в Европейском Союзе.

Количество сообщений об опасных пищевых продуктах в Европе (данные за 2020 год) / Изображение NIK

Такая картина, по данным NIK, сложилась потому, что ветеринарная инспекция пренебрегала наблюдением за перевозкой и убоем сельскохозяйственных животных.

Еще одна большая проблема – нехватка рабочих рук и оборудования. В Польше недостаточно ветеринарных инспекторов. Из-за низких заработков многие польские ветеринары ушли из профессии. Иностранцы тоже не торопятся заполнять эту нишу.

Беспокойство вызывает и то, что в последнее время стало больше сообщений об обнаружении бактерии сальмонеллы в продуктах из Польши. Количество таких случаев в 2019 и 2020 году составило 147 и 219 соответственно.

Кроме того, отчет подтверждает, что Польша занимает второе место в Европе по использованию в животноводстве сильнейших антибиотиков.