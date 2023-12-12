Його дівчина Каган Брукс зафільмувала на камеру, як пара проходить на посадку і знаходить свої місця. Рюкзак із парашутом герой відео розмістив у відділі для ручної поклажі.
Читайте також Працівник аеропорту залишив грубе послання на валізі й втратив роботу: що він написав
Жарт про парашут зайшов занадто далеко
Звісно, більшість пасажирів літака зрозуміли, що це пранк. Але деякі користувачі тіктоку сприйняли відео цілком серйозно. Дехто навіть назвав такий прийом "Найкращою ідеєю усіх часів".
Хоч це й було жартом, але відео в тіктоці стало вірусним. Зараз його переглянули понад 1,7 мільйона користувачів.
Люди у коментарях зізнаються, що такий нехитрий спосіб міг би допомогти деяким пасажирам побороти страх польотів. Інші ж просто дякують за влучний жарт та гарний настрій. А деякі почали наукову дискусію щодо того, чи можна вижити під час розгерметизації салону літака з парашутом за спиною.
Як врятуватися під час авіакатастрофи: поради пілота
Комусь жарти про катастрофи літаків здаються зовсім не смішними. Тому колишній пілот розкрив кілька золотих правил, як можна збільшити свої шанси на виживання в авіакатастрофі.
Перш за все, потрібно ще під час посадки уважно вивчити і запам'ятати все, що вас оточує в салоні літака. Слід зафіксувати для себе, як далеко від вашого місця знаходиться аварійний вихід. А далі – подумки скласти "карту", як швидко дістатися до нього під час аварійної ситуації.
Салон літака може бути заповнений димом і пасажири не будуть нічого бачити. Тому потрібно підготуватися до того, щоб знайти аварійний вихід навпомацки.