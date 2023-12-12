Його дівчина Каган Брукс зафільмувала на камеру, як пара проходить на посадку і знаходить свої місця. Рюкзак із парашутом герой відео розмістив у відділі для ручної поклажі.

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Жарт про парашут зайшов занадто далеко

Звісно, більшість пасажирів літака зрозуміли, що це пранк. Але деякі користувачі тіктоку сприйняли відео цілком серйозно. Дехто навіть назвав такий прийом "‎Найкращою ідеєю усіх часів".

Хоч це й було жартом, але відео в тіктоці стало вірусним. Зараз його переглянули понад 1,7 мільйона користувачів.

Люди у коментарях зізнаються, що такий нехитрий спосіб міг би допомогти деяким пасажирам побороти страх польотів. Інші ж просто дякують за влучний жарт та гарний настрій. А деякі почали наукову дискусію щодо того, чи можна вижити під час розгерметизації салону літака з парашутом за спиною.

Як врятуватися під час авіакатастрофи: поради пілота

Комусь жарти про катастрофи літаків здаються зовсім не смішними. Тому колишній пілот розкрив кілька золотих правил, як можна збільшити свої шанси на виживання в авіакатастрофі.

Перш за все, потрібно ще під час посадки уважно вивчити і запам'ятати все, що вас оточує в салоні літака. Слід зафіксувати для себе, як далеко від вашого місця знаходиться аварійний вихід. А далі – подумки скласти "‎карту", як швидко дістатися до нього під час аварійної ситуації.

Салон літака може бути заповнений димом і пасажири не будуть нічого бачити. Тому потрібно підготуватися до того, щоб знайти аварійний вихід навпомацки.