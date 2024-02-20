Ryanair відкриває нову базу й запускає ще 8 бюджетних маршрутів

Лоукостер Ryanair повідомив про відкриття нової бази. Вона розташується в Реджо-Калабрія (Італія). Нові рейси стартують вже навесні 2024 року.

Реджо-Калабрія – місто, а також муніципалітет в італійському регіоні Калабрія. Саме звідти можна буде полетіти у низку європейських міст.

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Які рейси стартують

Усі рейси з Реджо-Калабрія стартують вже у квітні цього року. Мовиться про такі напрямки:

Реджо-Калабрія – Барселона з 26 квітня – літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Берлін з 28 квітня – літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Болонья з 25 квітня – літатиме 5 разів на тиждень;

Реджо-Калабрія – Манчестер з 28 квітня – літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Марсель з 26 квітня – літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Тирана з 27 квітня – літатиме 2 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Турин з 25 квітня – літатиме 4 рази на тиждень;

Реджо-Калабрія – Венеція з 25 квітня – літатиме 3 рази на тиждень.

Ryanair скасовує рейси до Ізраїлю

Пресслужба Ryanair повідомила про скасування всіх рейсів до Ізраїлю. Це сталося вже недовзі після того, як лоукостер повернувся на територію країни. Причиною стала війна ХАМАС з Ізраїлем. Після загострення ситуації кількість рейсів на територію країни суттєво знизилася. В аеропорту Бен-Гуріон (Тель-Авів) закрили термінал 1, а термінал 3, який працює, – надто дорогий для Ryanair.