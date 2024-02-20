Реджо-Калабрия – город, а также муниципалитет в итальянском регионе Калабрия. Именно оттуда можно будет улететь в ряд европейских городов.

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Какие рейсы стартуют

Все рейсы из Реджо-Калабрия стартуют уже в апреле этого года. Говорится о таких направлениях:

Реджо-Калабрия – Барселона с 26 апреля – будет летать 2 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Берлин с 28 апреля – будет летать 2 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Болонья с 25 апреля – будет летать 5 раз в неделю;

Реджо-Калабрия – Манчестер с 28 апреля – будет летать 2 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Марсель с 26 апреля – будет летать 2 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Тирана с 27 апреля – будет летать 2 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Турин с 25 апреля – будет летать 4 раза в неделю;

Реджо-Калабрия – Венеция с 25 апреля – будет летать 3 раза в неделю.

Ryanair отменяет рейсы в Израиль

Пресс-служба Ryanair сообщила об отмене всех рейсов в Израиль. Это произошло уже вскоре после того, как лоукостер вернулся на территорию страны. Причиной стала война ХАМАС с Израилем. После обострения ситуации количество рейсов на территорию страны существенно снизилось. В аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) закрыли терминал 1, а терминал 3, который работает, – слишком дорогой для Ryanair.