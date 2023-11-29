Ryanair відкриє 5 нових рейсів у 2024 році: які напрямки будуть доступні

Ірландський лоукостер Ryanair у 2024 році планує розширити власну мережу рейсів і додати нові напрямки. Зокрема, запланував 5 нових рейсів зі столиці Боснії й Герцеговини.

Мовиться про рейси з Сараєво. Старт усіх нових польотів запланований на березень – квітень 2024 року.

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Ryanair запустить 5 рейсів з Сараєво:

Сараєво – Брюссель Шарлеруа: з 31 березня 2024 року – двічі на тиждень;

з 31 березня 2024 року – двічі на тиждень; Сараєво – Гетеборг: з 31 березня – двічі на тиждень;

з 31 березня – двічі на тиждень; Сараєво – Мілан Бергамо: з 31 березня – двічі на тиждень;

з 31 березня – двічі на тиждень; Сараєво – Меммінген: з 1 квітня – двічі на тиждень;

з 1 квітня – двічі на тиждень; Сараєво – Лондон Станстед: з 2 квітня – тричі на тиждень.

Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com. Також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Приклад бронювання авіаквитків Сараєво – Брюссель на 31 березня – 7 квітня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

Лоукостери Ryanair і Wizz Air скасували майже 100 рейсів

За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків.

До переліку потрапили рейси не тільки в межах Європи, але й напрямки в Африку та на Близький схід. З повним переліком "скасованих" напрямків можна ознайомитися за посиланням.

Рейсів Ryanair до Португалії стане менше і вони здорожчають

Наступного літа ірландський лоукостер буде набагато менше літати до Португалії. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи пояснює: все через підвищення аеропортових зборів.

Авіакомпанія не змогла змиритися з тим, що у Португалії вони зростуть в середньому на 14,6%. Тому у 2024 році рейсів до цієї європейської країни значно поменшає. Крім того, менша кількість рейсів підвищує попит, вільних місць стає менше, тому ціна закономірно зростає.

Які місця у літаку Ryanair не треба ніколи вибирати?

Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали.

Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо. Про які саме місця мовиться – читайте тут!