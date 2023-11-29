Лоукостер створять на базі підрозділу AnadoluJet, який існує ще з 2008 року. Нова авіакомпанія AJet сформує свою мережу маршрутів, яка охопить міжнародні та внутрішні напрямки.

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Нова бюджетна авіакомпанія Туреччини полетить у 2024 році

Оновлений бюджетний перевізник AJet має посилити конкуренцію в Туреччині. Ця компанія на 100% буде належати авіаційному гіганту Turkish Airlines.

Перші рейси авіакомпанії AJet заплановані на весну 2024 року. Цей перевізник продаватиме тільки квитки економкласу. Turkish Airlines вже представила нову ліврею AJet і новий салон літака для бюджетних перельотів.

Нова авіакомпанія має задовольнити попит на бюджетні перевезення / Фото avianews.com

Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу повідомив, що за 10 років нова авіакомпанія планує збільшити свій флот до 200 літаків. Так AJet стане одним з найбільших бюджетних перевізників у регіоні.

AJet має розробити стратегію зростання, щоб збільшити кількість міжнародних рейсів до Стамбула, Анкари, Ізміру та інших міст Анатолії. Це принесе велику користь нашим громадянам та туристам, які бажають відвідати нашу країну, а отже, туризму та економіці,

— зазначив міністр.

Нова авіакомпанія працюватиме в бюджетному сегменті. Її концепція полягає у спрощеному сервісі. AJet продаватиме тільки квитки до економкласу. І це відобразиться на їхній вартості – вони мають бути значно дешевші, ніж у Turkish Airlines. Так у Туреччині з'явиться новий конкурентний лоукостер із доступними перельотами.

Лоукостер Ryanair підвищив вартість квитків

Ірландський бюджетний перевізник Ryanair підвищив ціну авіаквитків на 24%. Про це стало відомо після того, як компанія оприлюднила свій звіт за фінансовий рік.

Середня ціна авіаквитка лоукостера зросла на 57,6 євро в період з квітня по вересень 2023 року. Завдяки цьому Ryanair отримав солідний прибуток у розмірі 2,18 мільярда євро.

Авіакомпанія пояснила підвищення середнього тарифу високим попитом на перельоти в період Великодніх свят та влітку 2023 року.