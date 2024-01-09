Ryanair запускає три нові рейси з популярних країн: куди можна полетіти

9 січня 2024, 12:56
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Джерело:

Lowcost Avia

Найпопулярніший європейський лоукостер Ryanair знову розширює карту своїх польотів. Цієї весни планують запустити ще три рейси з туристичних країн.

Ірландський перевізник планує запуск трьох нових рейсів на березень – квітень 2024 року. Нові маршрути відкриються з Іспанії, Данії та Болгарії. Куди можна бронювати квитки – читайте далі.

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Три нові напрямки у Європі

У свій весняний розклад лоукостер додасть нові напрямки. Рейси сполучать Софію та Копенгаген і Аліканте, Жирону та Ольборг.

Деталі про нові маршрути:

  • Софія – Копенгаген: з 31 березня 2024 року по 5 разів на тиждень;
  • Софія – Аліканте: з 1 квітня по 2 рази на тиждень;
  • Жирона – Ольборг: з 1 квітня 2024 року по 2 рази на тиждень.

Квитки на нові рейси вже можна бронювати. Вони доступні на офіційному сайті ірландського перевізника Ryanair.

Останні новини Ryanair:

  • Ryanair запускає 4 нові рейси з Португалії. Перевізник на наступний рік планує розширити власну мережу рейсів і додати нові напрямки з Лісабону, Фаро і Порту. Старт усіх рейсів запланований на березень – червень 2024 року. З'являться маршрути до Італії, Польщі, Угорщини та Іспанії.
  • Ірландський лоукостер анонсував відкриття шести нових рейсів. Перевізник планує додати нові напрямки з Барі, Софії та Сараєво. Старт усіх рейсів запланований на березень – квітень 2024 року. Квитки на нові маршрути вже доступні для бронювання.
  • Авіакомпанія Ryanair значно скорочує кількість рейсів з аеропорту Модлін біля Варшави. У січні їх стане менше на 20%. Скасують 15 рейсів та зменшать частоту польотів ще на 16 маршрутах. Сполучення з якими містами припиняють – читайте за посиланням.
Автор: Яна Лепка