Ryanair запускає три нові рейси з популярних країн: куди можна полетіти
9 січня 2024, 12:56Читать новость на русском
Джерело:Lowcost Avia
Найпопулярніший європейський лоукостер Ryanair знову розширює карту своїх польотів. Цієї весни планують запустити ще три рейси з туристичних країн.
Ірландський перевізник планує запуск трьох нових рейсів на березень – квітень 2024 року. Нові маршрути відкриються з Іспанії, Данії та Болгарії. Куди можна бронювати квитки – читайте далі.
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Три нові напрямки у Європі
У свій весняний розклад лоукостер додасть нові напрямки. Рейси сполучать Софію та Копенгаген і Аліканте, Жирону та Ольборг.
Деталі про нові маршрути:
- Софія – Копенгаген: з 31 березня 2024 року по 5 разів на тиждень;
- Софія – Аліканте: з 1 квітня по 2 рази на тиждень;
- Жирона – Ольборг: з 1 квітня 2024 року по 2 рази на тиждень.
Квитки на нові рейси вже можна бронювати. Вони доступні на офіційному сайті ірландського перевізника Ryanair.
Останні новини Ryanair:
- Ryanair запускає 4 нові рейси з Португалії. Перевізник на наступний рік планує розширити власну мережу рейсів і додати нові напрямки з Лісабону, Фаро і Порту. Старт усіх рейсів запланований на березень – червень 2024 року. З'являться маршрути до Італії, Польщі, Угорщини та Іспанії.
- Ірландський лоукостер анонсував відкриття шести нових рейсів. Перевізник планує додати нові напрямки з Барі, Софії та Сараєво. Старт усіх рейсів запланований на березень – квітень 2024 року. Квитки на нові маршрути вже доступні для бронювання.
- Авіакомпанія Ryanair значно скорочує кількість рейсів з аеропорту Модлін біля Варшави. У січні їх стане менше на 20%. Скасують 15 рейсів та зменшать частоту польотів ще на 16 маршрутах. Сполучення з якими містами припиняють – читайте за посиланням.